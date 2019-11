Concorso logo web MiSE | Pubblicato il bando, progetti grafici entro il 10 gennaio 2020

Ultimo aggiornamento: mercoledì 6 Novembre 2019 alle 13:06

Concorso logo web MiSE

Al via il concorso di idee per la realizzazione del “Logo WEB MiSE – Ministero dello sviluppo economico“, che è stato pubblicato il 24 ottobre in Gazzetta ufficiale. Ecco tutti i dettagli del concorso logo web MiSE.

GLI OBIETTIVI

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere l’ideazione e la creazione di un nuovo logo del Ministero, attraverso un progetto grafico innovativo che sia in grado di rappresentare il ruolo ricoperto dal MiSE nella società italiana, nonché le sue principali competenze nei settori dell’industria, dell’energia, del mercato e delle telecomunicazioni.

A CHI è RIVOLTO

Il concorso si rivolge a studenti e professionisti nelle seguenti discipline: Design, Arti e Grafica pubblicitaria. Le proposte dovranno rispettare i seguenti criteri:

attinenza alle caratteristiche del MiSE

originalità, riconoscibilità, efficacia

economicità e pratica di realizzazione.

La partecipazione all’iniziativa è gratuita.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Gli interessati possono presentare domanda via PEC al seguente indirizzo: logomise@pec.mise.gov.it oppure tramite raccomandata A/R indirizzata a: UIBM, Via Molise 19 – 00187 Roma, entro il 10 gennaio 2020. Nel caso di invio tramite raccomandata, sulla parte esterna della busta dovrà essere riportata la dicitura: “CONCORSO DI IDEE-LOGO MiSE”.

La versione integrale del bando di concorso è consultabile anche sul sito UIBM.

Per maggiori informazioni

