Ordinanza Regione Puglia 7 maggio

La Puglia dà l’ok alla riapertura dal 18 maggio 2020 di BARBIERI, PARRUCCHIERI, STUDI DI ESTETICA E DI BELLEZZA con l’ordinanza Regione Puglia 7 maggio 2020.

GIÀ FINITA L’EMERGENZA ?

Diciamolo subito: non abbiamo nulla contro parrucchieri ed estetiste/i che giustamente hanno bisogno anche loro di lavorare per vivere. Del resto anche l’apertura di fabbriche e altri settori poteva essere ritenuta prematura per il rischio contagio da Covid-19. Premettendo dunque che difficilmente si può contare sul senso di responsabilità di molti, speriamo davvero che l’incubo Coronavirus sia davvero finito.

Ma che un po’ in tutta Italia si respirasse aria di vittoria, lo si era capito anche prima del 4 maggio, inizio della fase 2. Che si arrivasse addirittura in brevissimo tempo all’apertura praticamente di tutto quanto, forse non se lo aspettava nessuno.

SPERIAMO BENE

Sarà il desiderio di ripartire, sarà l’eccessiva sensazione di aver (prematuramente?) sconfitto il Coronavirus, saranno le grandi difficoltà economiche che il lockdown ha provocato per tutti i settori lavorativi. Sta di fatto che anche in Puglia si riparte e, dopo fabbriche e altri settori, riaprono dunque anche barbieri, parrucchieri ed estetiste che da tempo chiedevano di riaprire perché, a loro dire, sono in grado di garantire le condizioni di sicurezza per evitare i rischi di contagio del Covid-19.

EMILIANO: “IL FRUTTO DI UN APPROFONDITO LAVORO“

Il Presidente della regione Puglia, Michele Emiliano ha dichiarato: “L’ordinanza che ho emanato è il frutto di un approfondito lavoro. Il professor Lopalco ha esaminato le proposte delle organizzazioni datoriali e sindacali e ha effettuato sopralluoghi tecnici nei centri estetici e di acconciatura.

“Questo proficuo lavoro di squadra – prosegue Emiliano – ha portato alle prescrizioni che consentiranno a questi esercizi di riaprire ‪il 18 maggio‬ nella massima sicurezza per operatori e i clienti“.

ECCO L’ORDINANZA

SCARICA L’ORDINANZA N° 226 (PDF)

